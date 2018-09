Due consiglieri ‘salutano’ la maggioranza targata Cioffi

Macerata Campania. Potrebbero esserci delle novità più avanti in seno alla giunta maceratese, mai cambiata da quando è stata varata la prima amministrazione targata Cioffi.

Agnese Vetrella da qui in avanti andrà a fare l’insegnante in Emilia Romagna, lascerà quindi la cartolibreria in via Elena, già chiusa da una settimana, perdendo ogni riferimento con il territorio.

Si tratta di una supplenza, quindi non sappiamo effettivamente quanto durerà la sua assenza.Chiaramente il problema c’è, e toccherà a Cioffi trovare la soluzione più giusta.





Il sindaco, da sempre temporeggiatore, in generale quando si tratta di decidere ci mette un po’ di tempo a far carburare il suo motore Diesel e quindi si potrebbe andare avanti anche con una giunta monca di un elemento.

Ma in Emilia Romagna oltre alla Vetrella ci andrà anche un aspirante assessore come Giovanni Ventriglia, chiamato come personale Ata.

Insomma le pedine mancanti saranno due e quindi questo potrebbe aprire la strada ad un rimpasto vero, con la Giusi Volley Stellato in pole position per fare l’assessore.

La ragazza se la merita ampiamente questa possibilità e con la sua voglia di fare potrebbe dare un contributo importante alla seconda parte di questa amministrazione.

Ti piacerebbe ricevere le notizie della tua Città direttamente sul suo smartphone?

CLICCA QUI, ATTIVA LE NOTIFICHE WHATSAPP