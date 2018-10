Bomba d’acqua, sommerso agro aversano. LE FOTO

Agro Aversano. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sull’area a nord di Napoli e sull’agro aversano.

I disagi più gravi si sono verificati a Giugliano in Campania dove numerose strade del centro storico si sono allagate. Pesantissime le conseguenze sul traffico. Nelle prossime ore si farà il bilancio dei danni causati dagli allagamenti. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale – spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello -. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni”.

Situazione complicata anche nell’agro Aversano. A Lusciano in alcuni tratti del centro l’acqua ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Quasi impraticabile la Provinciale per Trentola Ducenta. Situazione precaria anche a Casal di Principe, dove in centro, da piazza Villa in poi si circola con grande fatica e diverse strade sono già allagate. Ad Aversa traffico in tilt in diverse zone.

Le foto: da sinistra Mugnano, Giugliano e Lusciano. In basso Casal di Principe





IL VIDEO

Ti piacerebbe ricevere le notizie della tua Città direttamente sul suo smartphone?

CLICCA QUI, ATTIVA LE NOTIFICHE WHATSAPP