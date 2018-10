“Eden” Project Fitness, la bella Andreana ha varato il suo progetto (foto)

Macerata Campania. Grande successo nella serata di ieri per la riapertura del centro “Eden” Project Fitness, la scuola di Danza diretta dalla giovanissima Andreana Veccia. Il centro, sito in via Aldo Moro a Macerata Campania, non sarà solo una scuola di danza o una palestra, ma un vero luogo di aggregazione dal design innovativo, simile ad una serra fiorita e tutta all’insegna del green.

Un progetto fortemente voluto da Andreana e da sua sorella Tonya, anch’essa tra i promotori, e che vede la nascita di una struttura all’avanguardia in cui poter frequentare corsi di danza classica, modern jazz, contemporaneo, hip hop, fitness musicale e overall functional revolution.





Presenti all’inaugurazione, oltre a tanti aspiranti ballerini e ballerine, anche un folto gruppo di bimbi e giovanissimi, già pronti a sperimentare i primi passi di danza sotto la guida degli istruttori. Così, dopo la calorosa accoglienza ed il taglio della torta, il centro “Eden” è pronto a ripartire sotto la guida della bella e talentuosa 31enne maceratese, in attesa di ulteriori grandi successi.

GALLERY

