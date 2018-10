Paura in centro città, scontro tra due auto

Macerata Campania. Attimi di grande apprensione questa sera, in via Umberto I, nel comune di Macerata Campania, per un brutto incidente che ha coinvolto due veicoli. Una Fiat Punto condotta da un residente del posto é stata colpita da un’altra auto, dello stesso modello, che stava fuoriuscendo da un vicolo a marcia indietro. L’impatto violento sulla prima autovettura, ne ha causato lo scoppio di uno pneumatico e la rottura del parafanghi anteriore. Pochi o quasi nulli, i danni riportati dall’auto che procedeva in retromarcia.





Sul posto è giunto immediatamente il vice comandante Bartolo Braccio, tenente della Polizia Municipale, per effettuare i dovuti rilievi. Fortunatamente, non si registrano feriti.

