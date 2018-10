Blitz in centro, trovato in casa bottino dei colpi. Tutti in caserma

Portico di Caserta. Potrebbero essere il bottino di diversi furti avvenuti nel giro di qualche settimana in zona, il materiale rinvenuto questa mattina nel corso di un blitz dai carabinieri della stazione di Macerata Campania, agli ordini del maresciallo Baldassarre Nero.

I militari dell’Arma hanno infatti effettuato una perquisizione domiciliare in una proprietà privata di via Fortunato Iodice, nel centro di Portico di Caserta. Gli uomini della Benemerita hanno passato al setaccio sia l’abitazione che l’area esterna ed hanno rinvenuto merce ritenuta di proprietà illecita.





In particolare è stato trovato un motozappa, alcune pompe sommerse, attrezzi agricoli e biciclette: il materiale sarebbe stato asportato, stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, nel corso di alcuni raid ai terreni agricoli della zona. Ancora da chiarire come il bottino sia giunto in quella proprietà ed al momento non si può escludere il coinvolgimento di altre persone.

Intanto l’intero materiale è stato sottoposto a sequestro e portato al comando dei carabinieri di Macerata Campania dove sono stati convocati tutti i proprietari di terreni agricoli che recentemente hanno presentato denuncia per la sparizione di materiale di lavoro a seguito di furti. Starà a loro riconoscere gli attrezzi che torneranno poi ai proprietari. Le indagini sono appena agli inizi.

