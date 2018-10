Devoluzione mutui regionali, tavolo tecnico di Zannini con i sindaci della provincia

Pratella. È in corso presso il comune dell’alto casertano l’incontro tecnico con i sindaci della provincia di Caserta, organizzato dal consigliere regionale Giovanni Zannini, relativamente alle grandi opportunità messe in campo dalla Regione ai comuni della Provincia di Caserta, grazie alla legge 28/18 sulla devoluzione dei mutui regionali . Entro dicembre 2019 il termine per affidare i lavori. Si tratta dei mutui concessi dalla Cassa DDPP entro la data del 31/12/2007. Quanto ai progetti finanziabili, le economie possono essere accorpate per finanziare uno o più progetti di opere pubbliche e più in generale di uno o più investimenti, tenendo presente il divieto costituzionale di finanziare spese correnti con un mutuo.





Pertanto, per ogni singolo mutuo va effettuata preventivamente la verifica che la somma non accreditata dalla Cassa Depositi è un’economia in quanto ricorre l’ipotesi di cui al punto 2.a. da attestare dal funzionario/dirigente dell’Ente. Finanziabili anche le spese di progettazione. Presenti numerosi sindaci: Lusciano, Sparanise, Santa Maria a Vico, San Cipriano d’Aversa, Francolise, Cancello ed Arnone, Mondragone, San Pietro Infine, Marzano Appio, Villa Di Briano, Fontegreca, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Baia e Latina, Conca Della Campania, Villa Literno, Parete, Casagiove, Pratella, Ruviano, Presenzano, Alife e numerose altre delegazioni dei comuni della provincia. Il consigliere regionale Giovanni Zannini ha ringraziato in maniera particolare “Romualdo Cacciola per l’ospitalità, oltre ad un grazie a tutti i sindaci intervenuti, rafforzando l’asse tra comuni della nostra provincia e regione.”

