Presentata la campagna della raccolta differenziata

Cancello ed Arnone. È iniziata puntuale la presentazione, tenutasi ieri presso la Sala Consiliare del Comune, della campagna di sensibilizzazione ed informazione del servizio di raccolta differenziata.

Al tavolo dei relatori, oltre all’assessore all’Ambiente avv. Gaetano Ambrosca, presenti il Comandante della Polizia Municipale e responsabile del settore ecologia del Comune di Cancello ed Arnone Maggiore Giuseppe Tessitore, il dott. Giuseppe Spacone, Direttore divisione Campania società Teknoservice, la dott.ssa Paola Gasperini, Responsabile del Marketing e della Comunicazione e il Responsabile della distribuzione e dei sistemi informatici sig. Roberto Garbarini.







La distribuzione del kit per la raccolta differenziata avverrà lunedì 8 ottobre. Il Kit sarà composto da una serie di contenitori (giallo per la plastica e i metalli – grigio per l’indifferenziato – verde per il vetro – blu per carta e cartone – marrone per l’organico). Insieme al contenitore marrone per l’organico, ci sarà un contenitore più piccolo areato (sottolavello) a corredo del quale sarà distribuita una fornitura annuale di buste compostabili, uniche buste da poter utilizzare per la raccolta dell’organico. In più sarà consegnato anche un bidoncino verde per la raccolta degli oli vegetali esausti. Una volta riempito il bidoncino, l’utente potrà conferire l’olio in esso contenuto recandosi nei punti di raccolta autorizzati, distribuiti sul territorio.

I contenitori sono minuti di un bottoncino all’interno del quale è presente una sorta di microchip che permetterà all’operatore di associare ad ogni pattumella del kit il codice fiscale dell’utente. Al momento del ritiro del kit, presso l’info point situato in Via Roma, si dovrà essere in possesso della tessera sanitaria; l’operatore effettuerà la registrazione e, tramite sistema computerizzato, associerà questo microchip al codice fiscale. Il punto di distribuzione è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e il Sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Per quanto riguarda gli ingombranti, ossia quei rifiuti che non risultano avviabili a nessuna delle raccolte differenziate e che, in particolare per le dimensioni non sono conferibili con il normale circuito del rifiuto secco, la raccolta verrà effettuata mediante il ritiro a domicilio, gratuito, su prenotazione al numero 370/1293336, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Nel giorno concordato, il materiale dovrà trovarsi davanti al numero civico indicato.

La stessa cosa bisognerà fare per i rifiuti R.A.E.E. (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). I medicinali scaduti e le pile esauste, invece, dovranno essere smaltiti inserendoli negli appositi contenitori presso le attività commerciali di riferimento.

Il servizio di raccolta porta a porta inizierà lunedì 5 novembre 2018.

“La tecnologia che stiamo usando è il meglio che oggi esiste sulla piazza per fare un’ottima raccolta differenziata” afferma il dott. Spacone. “Il nostro progetto è molto ambizioso. Noi metteremo a disposizione strumentazioni e strumenti che ci daranno la possibilità di fare un’ottima raccolta. Il Comune dovrà aiutarci nella sensibilizzazione, all’inizio, e nell’applicazione delle multe, dopo. Solo insieme una comunità può raggiungere degli obiettivi importanti”.

Ci sarà la necessità, inoltre, di strutturare un controllo sulla correttezza della raccolta differenziata. “Sarà un sistema organizzato in maniera tale da educare il cittadino, quindi meno serrato nella prima fase perché riteniamo che l’utente vada educato a questo sistema. Sempre in quest’ottica dell’educazione che, insieme all’assessore Di Puorto, inizieremo delle attività di informazione della raccolta differenziata presso le Scuole; è li che nasce il cittadino del futuro”. Queste le parole dell’assessore Ambrosca, che continua: “Finalmente la raccolta differenziata diviene realtà anche nel nostro comune. Un cambiamento doveroso per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela della nostra salute e quella delle generazioni future. Per questo motivo sarà fondamentale avere una nuova visione dei rifiuti: considerarli non più come scomoda spazzatura, ma come una vera e propria risorsa. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di separare i vari materiali per permettere il riciclo ed il recupero e, soprattutto, per evitare che i costi di smaltimento diventino sempre più alti con conseguente crescita delle spese a carico dei cittadini. Chiediamo ad ognuno di assumersi questo importante compito con coscienza, responsabilità e senso civico, perché solo così consegneremo un futuro migliore alle prossime generazioni”.

Ti piacerebbe ricevere le notizie della tua Città direttamente sul suo smartphone?

CLICCA QUI, ATTIVA LE NOTIFICHE WHATSAPP

(salva il numero nella tua rubrica)