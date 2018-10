‘Sentieri del vino’ comincia tra poche ore. Tutto pronto per la due giorni

CAMIGLIANO. Tutto confermato, oggi prende il via ‘Sentieri del Vino’, a Camigliano (Ce), un programma molto ricco, due giorni di eventi e di immersione totale nelle pratiche della vendemmia, gli antichi riti che ritornano, tanto cibo di strada e musica popolare.

L’organizzazione già dalle prime luci dell’alba si è messa in moto per le ultime rifiniture, i prodotti fumanti stanno per uscire dai forni, tra questi la pizza figliata, il buon vino dai tini…

ECCO IL PROGRAMMA DI OGGI

ORE 12-17. Il programma comincia alle ore 12.00, con le prime visite guidate e libere nei vigneti ‘Cenname’ in località Grotta di San Michele, nella fattoria Carusone della frazione Leporano e alla grotta di San Michele Arcangelo. In contemporanea, per tutto il pomeriggio, sarà possibile assistere alle attività vinicole della campagna per apprendere l’antica arte della vendemmia, un rituale che da sempre porta con sé un grande fascino, oltre che un valore storico e antropologico.

Si proseguirà con la famosa pigiatura a piedi nudi, la spremitura al torchio e la possibilità di visitare le antiche cantine per scoprire le diverse varietà di vini. I più piccoli invece potranno cimentarsi in lunghe passeggiate a cavallo, conoscere i tanti animali che popolano le campagne o fare un giro sul trenino che metterà in collegamento i principali punti d’interesse della manifestazione.

ORE 17.30. Dal tardo pomeriggio spazio alla 18esima edizione di Arte, tradizioni e prodotti tipici, la rassegna che porterà nel centro storico del paese tantissime attività ricreative (balli, spettacoli, animazione) e piatti tipici da gustare in compagnia. Per tutti i visitatori saranno disponibili trenino e bus per gli spostamenti.

ORE 19.30. In serata al via un grande appuntamento musicale con uno dei gruppi di bottari più amati della storica festa di Sant’Antuono a Macerata Campania, guidato dal cantautore Stani Roggiero.





Botti, falci e percussioni classiche, tutto rivisitato in chiave moderna dal punto di vista dei ritmi e delle sonorità. I Cantica Popolare si esibiranno con una formazione di 16 elementi sia con brani della tradizione napoletana che con canzoni del percorso cantautorale dell’artista che li guida da sempre.

DOMANI

DOMENICA 7 OTTOBRE

ORE 12-17. La mattina del secondo giorno, nuovo ciclo di appuntamenti: percorsi in grotte e vigneti, attività per grandi e piccini e pietanze pregiate per soddisfare i palati più esigenti.

ORE 17.30. Proseguirà la rassegna “Arte, tradizioni e prodotti tipici” per le vie del centro storico, fino a tarda serata.

ORE 20.30. Nuovo concerto in piazza con il gruppo “Arianova”. La band, specializzata nella ricerca storica di musica popolare, è costituito da musicisti che eseguono canti di lavoro, d’amore e di protesta, tammurriate, pastorali, tarantelle e pizziche, impegnandosi al contempo nella promozione di forme ed espressioni della Cultura di origine, attualmente in via di estinzione.

