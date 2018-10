Caserta, Alessandra Amoroso al Campania presenta il nuovo album

Caserta. Mercoledì 10 ottobre Alessandra Amoroso firma copie del suo nuovo album “10, Io” che riprende anche dal titolo i suoi 10 anni di carriera e successi. Appuntamento dalle ore 18 in piazza Campania al Centro Commerciale Campania di Marcianise.

Tutti coloro che acquistano il cd dal 5/10 presso il punto vendita Mondadori Megastore riceveranno il pass esclusivo per avere accesso prioritario al firma copie.





La Amoroso firma un album in occasione dei suoi 10 anni di carriera. Seguirà da inizio marzo un tour che la porterà a toccare tutto lo stivale.

“Questo tour – ha dichiarato l’artista pugliese – per me sarà un lungo abbraccio che mi porterà in tutta l’Italia. Saranno 20 tappe come 20 le regioni perché voglio arrivare a casa di tutti, per festeggiare questi 10 anni di musica e vita insieme!”

