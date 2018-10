Oggi saranno inaugurate le sedi della Lega di Aversa e Maddaloni

Caserta. Nell’ottica del raggiungimento del dichiarato obiettivo di costruire un partito che trovi nel radicamento territoriale uno dei suoi tratti distintivi, il coordinamento provinciale di Caserta, guidato da Salvatore Mastroianni, è ben lieto di procedere all’inaugurazione delle sedi di Aversa e Maddaloni, realtà rilevanti della provincia di Caserta e dalla grande valenza strategica.

Ad entrambe le cerimonie inaugurali, che si svolgeranno cosi come di seguito specificato, prenderanno parte i parlamentari Claudio Barbaro e Gianluca Cantalamessa, quest’ultimo anche Coordinatore regionale della Lega in Campania, ed il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al sud, Pina Castiello.





“Sia nella città normanna che in quella di Maddaloni – ha dichiarato il coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni – sono state registrate numerose e qualificanti adesioni dal punto di vista politico. Inoltre, ad oggi, il partito può disporre dell’apporto anche di rappresentanti istituzionali di assoluto rilievo, aspetto che rappresenta un ulteriore ingrediente per mettere in campo una stagione politica virtuosa e determinante. Come amministratori comunali, in questa prima fase, hanno già aderito al partito di Matteo Salvini rispettivamente Claudio Marone e Filippo Iacobelli per Maddaloni e Michele Galluccio per la città di Aversa. I commissari cittadini che avranno il compito del radicamento del partito in questa delicata fase politica sono l’avvocato Carmen D’Angelo per la città normanna e il veterano politico Giuseppe Vigliotta per la comunità di Maddaloni.

